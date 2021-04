Napoli, una donna vola giù dal grattacielo: senza un apparente perché (Di lunedì 12 aprile 2021) Una donna è deceduta a Napoli dopo essere precipitata da un palazzo del Centro Direzionale. Al vaglio l’ipotesi suicidio. Napoli – donna suicida (google immagini)Lunedì 12 Aprile, 13 e 30 circa. Una tragedia improvvisa e scioccante si consuma in pieno giorno, a Napoli. La città, già funestata dal clima plumbeo delle restrizioni, si è trovata a fare i conti con la drammatica, improvvisa ed efferata conclusione di una vita. Una donna è infatti morta sul colpo dopo essere precipitata nel vuoto dalla vetta di uno dei ripidi grattacieli del Centro Direzionale di Napoli, cuore pulsante dell’economia partenopea. LEGGI ANCHE >>> Tragedia, 16enne si lancia dalle scale: mistero sui motivi del gesto A Napoli si investigano le ipotesi ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 aprile 2021) Unaè deceduta adopo essere precipitata da un palazzo del Centro Direzionale. Al vaglio l’ipotesi suicidio.suicida (google immagini)Lunedì 12 Aprile, 13 e 30 circa. Una tragedia improvvisa e scioccante si consuma in pieno giorno, a. La città, già funestata dal clima plumbeo delle restrizioni, si è trovata a fare i conti con la drammatica, improvvisa ed efferata conclusione di una vita. Unaè infatti morta sul colpo dopo essere precipitata nel vuoto dalla vetta di uno dei ripidi grattacieli del Centro Direzionale di, cuore pulsante dell’economia partenopea. LEGGI ANCHE >>> Tragedia, 16enne si lancia dalle scale: mistero sui motivi del gesto Asi investigano le ipotesi ...

