Motomondiale: prima giornata di test per Dovizioso sull'Aprilia (Di lunedì 12 aprile 2021) Jerez, 12 apr. - (Adnkronos) - Debutto per Andrea Dovizioso sull'Aprilia nel test di Jerez de la Frontera. Il forlivese è apparso molto tranquillo nel suo approccio al test e ha chiuso questa prima “presa di contatto” dopo aver effettuato 7/8 uscite da 4/5 giri ciascuna iniziando a lavorare alle 10.30 e chiudendo alle 18. Un lavoro intenso anche perché l'Aprila (così come Ktm, Yamaha ed Honda) ha dovuto ottimizzare gli slot a disposizione visto che girava anche la MotoE. Dovizioso si è concentrato sull'ergonomia della moto e sulla posizione in sella da ricercare con attenzione anche perché si è ritrovato con una moto ergonomicamente pensata per piloti più alti di lui. Il forlivese, che ha usato una tuta neutra nera con inserti blu, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Jerez, 12 apr. - (Adnkronos) - Debutto per Andreaneldi Jerez de la Frontera. Il forlivese è apparso molto tranquillo nel suo approccio ale ha chiuso questa“presa di contatto” dopo aver effettuato 7/8 uscite da 4/5 giri ciascuna iniziando a lavorare alle 10.30 e chiudendo alle 18. Un lavoro intenso anche perché l'Aprila (così come Ktm, Yamaha ed Honda) ha dovuto ottimizzare gli slot a disposizione visto che girava anche la MotoE.si è concentrato'ergonomia della moto ea posizione in sella da ricercare con attenzione anche perché si è ritrovato con una moto ergonomicamente pensata per piloti più alti di lui. Il forlivese, che ha usato una tuta neutra nera con inserti blu, ...

