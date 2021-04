Maria Chiara Carrozza è la nuova presidente del Cnr (Di lunedì 12 aprile 2021) AGI - Il ministro dell'Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, ha nominato, con il decreto firmato oggi, Maria Chiara Carrozza presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), che sarà in carica per i prossimi quattro anni. E' la prima presidente donna. Laurea in Fisica all'università degli studi di Pisa, dottorato in ingegneria alla Scuola Superiore Sant'Anna, Maria Chiara Carrozza, 56 anni, è professore ordinario di Bioingegneria Industriale. Dirige e conduce ricerche nei settori della biorobotica, della biomeccatronica, della neuro-ingegneria della riabilitazione di cui è uno dei principali esponenti. E' stata ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ne periodo 2013-2014 e parlamentare nella XVII ... Leggi su agi (Di lunedì 12 aprile 2021) AGI - Il ministro dell'Università e della ricerca,Cristina Messa, ha nominato, con il decreto firmato oggi,del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), che sarà in carica per i prossimi quattro anni. E' la primadonna. Laurea in Fisica all'università degli studi di Pisa, dottorato in ingegneria alla Scuola Superiore Sant'Anna,, 56 anni, è professore ordinario di Bioingegneria Industriale. Dirige e conduce ricerche nei settori della biorobotica, della biomeccatronica, della neuro-ingegneria della riabilitazione di cui è uno dei principali esponenti. E' stata ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ne periodo 2013-2014 e parlamentare nella XVII ...

