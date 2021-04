Libia: Casarini, ‘esposto contro ammiraglio che ammette cooperazione con chi fa deportazioni’ (4) (Di lunedì 12 aprile 2021) (Adnkronos) – “Ho la sensazione che ci sia una campagna di rilegittimazione della Guardia costiera libica – dice – si cerca di riscrivere la verità dopo il plauso del premier Draghi alla Guardia costiera libica per i cosiddetto salvataggi. Ricordo che da gennaio 2020 ad oggi sono 20 mila i deportati accertati e non sappiamo che fine abbiano fatto”. E ricorda anche la scarcerazione del trafficante di esseri umani Bija, di cui si è saputo ieri. “A parte una detenzione di cui nessuno a nulla, è stato anche promosso a maggiore per opera del Governo di Tripoli, non parliamo di una milizia. Si da il vcaso che questo signore sia ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini contro l’umanità e segnalato dall’Onu per traffico di esseri umani e traffico di petrolio. Vorrei chiedere all’ammiraglio Agostini che ha detto che l’Italia ha addestrato la ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) (Adnkronos) – “Ho la sensazione che ci sia una campagna di rilegittimazione della Guardia costiera libica – dice – si cerca di riscrivere la verità dopo il plauso del premier Draghi alla Guardia costiera libica per i cosiddetto salvataggi. Ricordo che da gennaio 2020 ad oggi sono 20 mila i deportati accertati e non sappiamo che fine abbiano fatto”. E ricorda anche la scarcerazione del trafficante di esseri umani Bija, di cui si è saputo ieri. “A parte una detenzione di cui nessuno a nulla, è stato anche promosso a maggiore per opera del Governo di Tripoli, non parliamo di una milizia. Si da il vcaso che questo signore sia ricercato dalla Corte penale internazionale per criminil’umanità e segnalato dall’Onu per traffico di esseri umani e traffico di petrolio. Vorrei chiedere all’Agostini che ha detto che l’Italia ha addestrato la ...

Advertising

censore_ : RT @censore_: La gente onesta che chiede solo di lavorare sono massacrati. Se per assurdo costituissero tante Coop e si mettessero a fare… - BettainChin : RT @censore_: La gente onesta che chiede solo di lavorare sono massacrati. Se per assurdo costituissero tante Coop e si mettessero a fare… - TerroneDoc : RT @censore_: La gente onesta che chiede solo di lavorare sono massacrati. Se per assurdo costituissero tante Coop e si mettessero a fare… - isabelladegugli : RT @censore_: La gente onesta che chiede solo di lavorare sono massacrati. Se per assurdo costituissero tante Coop e si mettessero a fare… - ilbeagle : RT @censore_: La gente onesta che chiede solo di lavorare sono massacrati. Se per assurdo costituissero tante Coop e si mettessero a fare… -