Le pagelle del Benevento – Glik stregato | l’attacco è isolato

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Ilcade in casa contro il Sassuolo e allunga la sua serie di match senza vittorie al Ciro Vigorito, dove non vince dallo scorso 20 dicembre. Ledei giallorossi: Montipò 5,5: Boga lo beffa anticipando la sua uscita bassa, nella ripresa se la cava come può sull’ivoriano negandogli il raddoppio. Nelle restanti occasioni lo graziano gli avversari sparando a lato o alle stelle Tuia 5: Un’altra serata in apnea per il romano che non prende le misure su Boga nell’azione dell’uno a zero e fa fatica a tenere la marcatura su Raspadori. (20’st Caprari 5: Una serpentina che non va a buon fine e un paio di cross insidiosi. Non è il salvatore della patria, ma non guida la riscossa come ci si sarebbe aspettato)6,5: Il migliore dei giallorossi. Sbaglia poco o nulla in ...