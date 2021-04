Juventus, Bonucci guarito dal Covid: termina il periodo di quarantena (Di lunedì 12 aprile 2021) Leonardo Bonucci è ufficialmente guarito dal Covid. Lo ha comunicato la Juventus, che in una nota ha reso noto che il difensore ha effettuato due tamponi con esito negativo e non è più sottoposto all’isolamento domiciliare. Si unirà così alla squadra da martedì ed è a disposizione per l’Atalanta: “Leonardo Bonucci ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani pomeriggio presso il Training Center”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) Leonardoè ufficialmentedal. Lo ha comunicato la, che in una nota ha reso noto che il difensore ha effettuato due tamponi con esito negativo e non è più sottoposto all’isolamento domiciliare. Si unirà così alla squadra da martedì ed è a disposizione per l’Atalanta: “Leonardoha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per-19 con esito negativo. Il giocatore pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani pomeriggio presso il Training Center”. SportFace.

