Italiani in fuga dai fornelli

Meno plastica, meno fornelli, più salute: sono queste parole chiave a guidare le scelte degli Italiani secondo il Rapporto Coop 2019 sui consumi. Sempre di corsa e tra mille impegni, in 20 anni il tempo che dedichiamo a cucinare si è dimezzato, con conseguenze inevitabili: aumenta la spesa per la ristorazione extradomestica, ed è boom per il food delivery che è utilizzato dal 26% degli Italiani e che, con un giro di affari di 566 milioni di euro, è il primo comparto del mercato on line. Oggi il 93% dei centri con oltre 50 mila abitanti ha servizi di consegna a domicilio e il 47% degli Italiani ha la possibilità di ordinare cibo in rete. Anche negli acquisti al supermercato vince l'instant food, con una crescita del 9,3% in un anno. Negli ultimi 12 mesi il giro d'affari del "ready to eat" è stato di 1,6 miliardi di ...

