Incendio a Roma, l’ipotesi choc dell’omicidio-suicidio: la vittima aveva una profonda ferita al volto, il figlio una fiocina conficcata in un occhio (Di lunedì 12 aprile 2021) Non si sarebbe trattato di un incidente o di una tragica facilità bensì di un piano premeditato, in particolare di un omicidio-suicidio. E’ questa l’ipotesi, non l’unica chiaramente, sulla quale sono al lavoro in questi minuti i Carabinieri per ricostruire quanto accaduto oggi a Roma in merito all’Incendio scoppiato in un appartamento in Via di Grotte d’Arcaccio,148 vicino all’Eur. All’interno della casa, lo ricordiamo, è stato trovato il corpo senza vita di una donna mentre il figlio è stato estratto in gravi condizioni dai Vigili del Fuoco e portato in ospedale. Le sue condizioni restano molto critiche. Incendio a Roma, l’ipotesi choc dell’omicidio-suicidio Nella casa devastata dal rogo sono tuttavia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 aprile 2021) Non si sarebbe trattato di un incidente o di una tragica facilità bensì di un piano premeditato, in particolare di un omicidio-. E’ questa, non l’unica chiaramente, sulla quale sono al lavoro in questi minuti i Carabinieri per ricostruire quanto accaduto oggi ain merito all’scoppiato in un appartamento in Via di Grotte d’Arcaccio,148 vicino all’Eur. All’interno della casa, lo ricordiamo, è stato trovato il corpo senza vita di una donna mentre ilè stato estratto in gravi condizioni dai Vigili del Fuoco e portato in ospedale. Le sue condizioni restano molto critiche.Nella casa devastata dal rogo sono tuttavia ...

Advertising

CorriereCitta : Incendio a Roma, l’ipotesi choc dell’omicidio-suicidio: la vittima aveva una profonda ferita al volto, il figlio un… - rep_roma : Roma, incendio in appartamento: morta una donna, ferito il figlio. 'Possibile omicidio-suicidio' [di Luca Monaco] [… - rep_roma : Roma, incendio in appartamento: morta una donna, ferito il figlio. 'Possibile omicidio-suicidio' [di Luca Monaco] [… - repubblica : Roma, incendio in appartamento: morta una donna, ferito il figlio. 'Possibile omicidio-suicidio' - SkyTG24 : Roma, incendio in una casa: muore una donna e il figlio è grave -