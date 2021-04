Il principe Filippo | che si è spento senza soffrire | «Una morte dolce»

(Di lunedì 12 aprile 2021) «La morte del principe Filippo è stata dolce, come se qualcuno lo avesse preso per mano e condotto via». Così Sophie di Wessex, moglie di Edoardo (il figlio più piccolo della regina Elisabetta e del compianto duca di Edimburgo), racconta gli ultimi istanti di vita del suocero, spentosi venerdì scorso – 9 aprile – nel castello di Windsor all’età di 99 anni, con al fianco la sovrana, sua dolce metà dal 1947.

Una foto intima, con ile il bisnipote George seduti vicini sul calesse, sorridenti, e un lungo post, affettuoso e denso di gratitudine. Così William, il duca di Cambridge ha reso omaggio, sull'account ...... un ufficiale decorato, une un duca. Ma per me - ha aggiunto Harry che sarà presente al funerale ma senza la moglie Meghan incinta a cui è stato sconsigliato il viaggio dagli Stati Uniti - ...Attraverso il sito della fondazione di proprietà sua e di sua moglie Meghan Markle, il principe Harry ha firmato di suo pugno un ricordo che onora ...Il principe William, nipote del defunto principe Filippo, ha scritto una lettera in cui ricorda suo nonno, svelando anche alcuni curiosi retroscena sulla vita privata dei membri della Royal ...