Haaland via dal Borussia Dortmund: Raiola parla chiaro (Di lunedì 12 aprile 2021) Erling Braut Haaland potrebbe lasciare il Borussia Dortmund in questa estate: ecco le dichiarazioni di Mino Raiola sul norvegese Mino Raiola, ai microfoni di Sport1, ha gettato ombre sul futuro di Haaland. Le sue parole. «Zorc ci ha detto che il Borussia Dortmund non intende vendere Haaland in estate. Rispetto la loro opinione, ma questo non vuol dire che anch’io sia d’accordo. Con il Borussia c’è un ottimo rapporto, non esiste nessuna guerra. I miei blitz in Spagna? Si dicono tante sciocchezze, ma non m’interessa. Non parlerò mai delle trattative con i media». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Erling Brautpotrebbe lasciare ilin questa estate: ecco le dichiarazioni di Minosul norvegese Mino, ai microfoni di Sport1, ha gettato ombre sul futuro di. Le sue parole. «Zorc ci ha detto che ilnon intende venderein estate. Rispetto la loro opinione, ma questo non vuol dire che anch’io sia d’accordo. Con ilc’è un ottimo rapporto, non esiste nessuna guerra. I miei blitz in Spagna? Si dicono tante sciocchezze, ma non m’interessa. Non parlerò mai delle trattative con i media». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DenisDecorte : Raiola: 'Il Borussia non vuole vendere Haaland, non siamo in guerra!' via @OneFootball. Leggilo qui: - _enz29 : @enricoI00 Ormai i club non comandano più niente Se Haaland decide di andare va via andrà via Soprattutto con il Dortmund senza Champions - utzi_26 : @MileTrecarichi Se prendi i ragazzini, senza prendere gli Haaland, gli Mbappè, non è un progetto a lungo termine. È… - MileTrecarichi : Chiarisco.Progetto giovani non significa prendere Mbappè e Haaland e via dicendo,ma prendere i Locatelli,i Kulusevs… - Fantacalcio : Fiorentina, Vlahovic: 'Posso arrivare al livello di Haaland. Sui rigori...' -