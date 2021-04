Gerhard Berger e i ricordi di Formula Uno (Di lunedì 12 aprile 2021) Gerhard Berger è stato uno dei piloti più noti tra gli appassionati di Formula Uno. Il corridore ha vinto ben 10 Gran Premi e nella propria carriera ha gareggiato con scuderie dal calibro di Ferrari e McLaren. In una recente intervista ha ricordato un incontro fondamentale nella sua vita, quello con Dietrich Mateschitz. Walter Röhrl difende Vettel: “non ha dimenticato come si guida” Gerhard Berger: “Mateschitz? Grande amico” Forse non tutti conoscono la storia dell’amicizia tra Berger e Mateschitz. I due si incontrarono in un periodo della vita molto delicato per entrambi. Erano giovani, con tanti sogni da realizzare ma a corto di denaro. Nel pieno degli anni ottanta il pilota stava cercando di emergere e diventare importante nel mondo della Formula Uno, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 12 aprile 2021)è stato uno dei piloti più noti tra gli appassionati diUno. Il corridore ha vinto ben 10 Gran Premi e nella propria carriera ha gareggiato con scuderie dal calibro di Ferrari e McLaren. In una recente intervista ha ricordato un incontro fondamentale nella sua vita, quello con Dietrich Mateschitz. Walter Röhrl difende Vettel: “non ha dimenticato come si guida”: “Mateschitz? Grande amico” Forse non tutti conoscono la storia dell’amicizia trae Mateschitz. I due si incontrarono in un periodo della vita molto delicato per entrambi. Erano giovani, con tanti sogni da realizzare ma a corto di denaro. Nel pieno degli anni ottanta il pilota stava cercando di emergere e diventare importante nel mondo dellaUno, ...

Ultime Notizie dalla rete : Gerhard Berger Gerhard Berger: 'Con Mateschitz portai Red Bull in F1' - FormulaPassion.it A metà anni Ottanta Gerhard Berger stava cercando di farsi un nome nel mondo della Formula 1. Anche dopo la prima esperienza con il team ATS (e dopo essere sopravvissuto a un bruttissimo incidente stradale), il pilota ...

Berger, la vittoria più bella: 'Adelaide 1987' - FormulaPassion.it Nel corso della sua lunga carriera in Formula 1, Gerhard Berger non ha mai vinto un titolo iridato, ma resta uno dei piloti iconici degli anni '80 e '90 nel Circus. L'austriaco ha corso e vinto GP per Benetton, McLaren e Ferrari, correndo per la ...

Berger: “Con Mateschitz portai Red Bull in F1” FormulaPassion.it Gerhard Berger e i ricordi di Formula Uno Gerhard Berger in una recente intervista ha ricordato com'è nata l'amicizia tra lui e Mateschitz, quali le parole dell'ex pilota?

