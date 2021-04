Final Fantasy XIV Online arriva domani su PS5 in una open beta per tutti (Di lunedì 12 aprile 2021) Tra poche ore l'open beta di Final Fantasy XIV sarà disponibile per tutti, e dal blog di Playstation arrivano commenti importanti e dettagli che la riguardano. Per prima cosa, il Project Manager Shoichi Matsuzawa chiarisce che gli utenti ps4 e quelli di PS5 avranno accesso agli stessi contenuti e agli stessi server. Aggiunge anche un dettaglio importante: "Se non avete mai giocato a FFXIV, durante la beta aperta su PS5 sarà disponibile anche una versione di prova gratuita: potrete provare A Realm Reborn e la prima espansione, Heavensward, fino al livello 60. E non temete: il personaggio, i progressi e tutto il resto verranno trasferiti nella versione completa." Si parla anche della grafica e della sua qualità: "nella versione per PS5 potete scegliere fra tre ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 aprile 2021) Tra poche ore l'diXIV sarà disponibile per, e dal blog di Playstationno commenti importanti e dettagli che la riguardano. Per prima cosa, il Project Manager Shoichi Matsuzawa chiarisce che gli utenti ps4 e quelli di PS5 avranno accesso agli stessi contenuti e agli stessi server. Aggiunge anche un dettaglio importante: "Se non avete mai giocato a FFXIV, durante laaperta su PS5 sarà disponibile anche una versione di prova gratuita: potrete provare A Realm Reborn e la prima espansione, Heavensward, fino al livello 60. E non temete: il personaggio, i progressi e tutto il resto verranno trasferiti nella versione completa." Si parla anche della grafica e della sua qualità: "nella versione per PS5 potete scegliere fra tre ...

