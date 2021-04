Enrico Nigiotti in arrivo le nuove date del tour (Di lunedì 12 aprile 2021) Il cantante Enrico Nigiotti, ex allievo della scuola di amici e terzo classificato ad Xfacotr 2017, ha dovuto ristabilire le date del suo tour nuovamente cancellate per Covid. Vediamo come ha gestito il problema. Cosa sappiamo su Enrico Nigiotti? Enrico Nigiotti è un giovane cantante di origine toscana, conosciuto principalmente per la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi: Amici e Xfactor 2017. Nigiotti partecipa ad Amici ad appena 18 anni, qui subito si nota la sua forte passione per la musica e le sue doti cantautoriali, insieme con la sua “testa calda” che lo porterà ad abbandonare il programma prima della fase del “serale”. Cresciuto e maturato si ripresenta poi nel 2017 ad Xfacotr 2017. Il cantante ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 12 aprile 2021) Il cantante, ex allievo della scuola di amici e terzo classificato ad Xfacotr 2017, ha dovuto ristabilire ledel suonuovamente cancellate per Covid. Vediamo come ha gestito il problema. Cosa sappiamo suè un giovane cantante di origine toscana, conosciuto principalmente per la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi: Amici e Xfactor 2017.partecipa ad Amici ad appena 18 anni, qui subito si nota la sua forte passione per la musica e le sue doti cantautoriali, insieme con la sua “testa calda” che lo porterà ad abbandonare il programma prima della fase del “serale”. Cresciuto e maturato si ripresenta poi nel 2017 ad Xfacotr 2017. Il cantante ...

