Disco Elysium The Final Cut: disponibile l'aggiornamento 1.3 su PS4 e PS5 (Di lunedì 12 aprile 2021) ZA/UM ha rilasciato un importante aggiornamento per le versioni PS4 e PS5 di Disco Elysium The Final Cut, diversi bug sono stati risolti Disco Elysium The Final Cut ha avuto un lancio deludentemente travagliato su console. Il gioco in sé è eccellente e reso ancora migliore da tutte le nuove aggiunte e miglioramenti apportati con l'ultima riedizione, ma su PS5 e PS4 in particolare, il carismatico e geniale RPG è stato penalizzato da una serie di problemi tecnici. Da inghippi con il voice over a bug che bloccano la progressione in varie missioni a problemi con l'interfaccia utente e con l'interazione in-game se ne sono visti quasi di ogni. Ora, tuttavia, le cose dovrebbero migliorare: è disponibile infatti un nuovo aggiornamento per Disco

