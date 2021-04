Covid Europa, l'Inghilterra riapre. Francia e Spagna vedono la curva contagi salire (Di lunedì 12 aprile 2021) Mentre l'Inghilterra riapre , non senza rischi, nel resto d'Europa la situazione è ancora problematica, nonostante grandi campagne di vaccinazione, vedi Francia, Spagna , e anche Germania. In Europa ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Mentre l', non senza rischi, nel resto d'la situazione è ancora problematica, nonostante grandi campagne di vaccinazione, vedi, e anche Germania. In...

Advertising

repubblica : ?? Covid, superato il milione di vittime in Europa - TgLa7 : ??#Covid: superato il milione di morti in Europa - borghi_claudio : Ovviamente vi ricordo che le piattaforme social per le loro linee guida su chi bannare o meno ogni volta che si par… - gidal : RT @GoodMorningIT: In Europa oltre un milione di morti per Covid | Prime riaperture dopo il 20 aprile | Def: 40 miliardi di extradeficit |… - GoodMorningIT : In Europa oltre un milione di morti per Covid | Prime riaperture dopo il 20 aprile | Def: 40 miliardi di extradefic… -