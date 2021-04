Covid-19, Pfizer poco efficace contro la variante sudafricana (Di lunedì 12 aprile 2021) Pfizer-BioNTech in difficoltà nel contenere la variante sudafricana del Covid: lo rivela uno studio israeliano su pazienti che hanno già ricevuto due dosi del farmaco tedesco-americano. Pfizer-BioNTech meno efficace contro la variante sudafricana del Covid? (pixabay.com)Uno studio israeliano alza l’allarme sulla variante sudafricana del Covid-19. Tecnicamente classificato come B.1.351, questo ceppo del Sars-Cov-2 sarebbe in grado di eludere le difese immunitarie sviluppate da chi ha ricevuto già due dosi del vaccino Pfizer-BioNTech. I risultati dello studio sono in attesa di essere revisionati dalla comunità medico-scientifica, ma ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 12 aprile 2021)-BioNTech in difficoltà nel contenere ladel: lo rivela uno studio israeliano su pazienti che hanno già ricevuto due dosi del farmaco tedesco-americano.-BioNTech menoladel? (pixabay.com)Uno studio israeliano alza l’allarme sulladel-19. Tecnicamente classificato come B.1.351, questo ceppo del Sars-Cov-2 sarebbe in grado di eludere le difese immunitarie sviluppate da chi ha ricevuto già due dosi del vaccino-BioNTech. I risultati dello studio sono in attesa di essere revisionati dalla comunità medico-scientifica, ma ...

Corriere : ?? È sempre più vicina l’ipotesi di una terza dose - fanpage : Un'ottima notizia! - repubblica : Covid, Speranza: “Over 60 vaccinati entro giugno. Richiami dopo 42 giorni per Pfizer e Moderna” - maurizifo : RT @rep_bologna: Anziana, guarita da poco dal Covid, muore tre ore dopo il vaccino Pfizer. Esposto in Procura a Rimini [aggiornamento delle… - arquer12 : RT @Gianlustella: Caso di scuola per dimostrare l’infondatezza più totale dell’obbligo vaccinale per i Sanitari. “Così i medici non posson… -