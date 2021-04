Concorso 1512 Comune Roma | Raggi | “la prova preliminare non verrà stravolta”

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 12 aprile 2021) *aggiornamento del 12/04/2021: la preselettiva delsi farà senza valutazione dei titoli. La sindacasulle pagine ditoday.it conferma che le selezioni per dirigenti e per le categorie C e D non verranno stravolte. Decisione in controtendenza rispetto al tanto contestato art. 10 del D.L. 44/2021. I 3.743 iscritti per 42 posti da dirigente partiranno ad aprile e completeranno il primo step della selezione in massimo 2 settimane. A seguire i candidati per le categorie C e D, per i quali si attendono conferme sulle tempistiche. L’assessore De Santis con un post su facebook ha fornito alcuni dettagli sullapreselettiva del maxi: lo svolgimento sarà in presenza ...