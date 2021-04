Capitano Foligno | serie D | in gol dopo 5 secondi

(Di lunedì 12 aprile 2021) E' stato un gol da record quello andato in scena domenica 11 aprile allo stadio comunale 'Enzo Blasone' di. Palla al centro per il calcio d'avvio. Passaggio di Antonio Broso a Filippo Fondi e ...

E' stato un gol da record quello andato in scena domenica 11 aprile allo stadio comunale 'Enzo Blasone' di Foligno. Palla al centro per il calcio d'avvio. (ANSA) ...Foligno, 11 aprile 2021 - Il supereroe Flash non porta più il costume rosso, ma la casacca biancazzurra. Si chiama Filippo Fondi, è il capitano del Foligno Calcio, e si candida al gol più veloce della ...