Camino della taverna funziona male: intossicato 50enne di Ghisalba (Di lunedì 12 aprile 2021) Nelle prime ore di lunedì 12 aprile 2021 in Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza per un paziente vittima di intossicazione da monossido di carbonio. Si tratta di T. J. Q. di 50 anni. L’ incidente è avvenuto a Ghisalba. La causa dell’intossicazione pare sia da attribuire al cattivo funzionamento del Camino ubicato in taverna. Una volta giunti i soccorsi il paziente è stato trasportato in Asst Bergamo Est (Ospedale Bolognini di Seriate). Il paziente è poi giunto in Habilita alle 02.05 di lunedì 12 aprile. Una volta concluso il trattamento di ossigeno terapia iperbarica il paziente è quindi stato inviato nuovamente all’ Asst Bergamo Est. Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 aprile 2021) Nelle prime ore di lunedì 12 aprile 2021 in Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza per un paziente vittima di intossicazione da monossido di carbonio. Si tratta di T. J. Q. di 50 anni. L’ incidente è avvenuto a. La causa dell’intossicazione pare sia da attribuire al cattivomento delubicato in. Una volta giunti i soccorsi il paziente è stato trasportato in Asst Bergamo Est (Ospedale Bolognini di Seriate). Il paziente è poi giunto in Habilita alle 02.05 di lunedì 12 aprile. Una volta concluso il trattamento di ossigeno terapia iperbarica il paziente è quindi stato inviato nuovamente all’ Asst Bergamo Est.

Advertising

the_hunterbig : @domenicalive come mai il filmato della ragazza che parla e bacia è lo stesso studio dove sta ora Roman? Guardate i… - giulyart : @incompreso_l E ancora la primavera non arriva!! Questo poema che hai postato è tanto autunnale........ ma mi piace… - powerenza : RT @PastoriArianna: Camino:'Voi mi avete mostrato che l'amore é bello sempre in qualsiasi sua forma' Due donne innamorate che avevano paura… - ArmonioHG : Non io che scopro solo ora che la doppiatrice di Camino è quella della seconda voce di Lucinda dei Pokémon... XD #UnaVita - SolMaitino : RT @waleekaty: La faccia triste di Camino? Emilio questo è l'amore che purtroppo non può viversi tua sorella con Maite per colpa della soci… -

Ultime Notizie dalla rete : Camino della Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 12 aprile: Felipe aiuta Marcia ma... ... Camino scopre che Maite è partita per Pamplona e si convince che sia stato a causa sua, per la confessione del suo amore. Più tardi, però, si decide di andare a chiedere notizie della pittrice a ...

Galleria è donna, agli Uffizi dalla Roma antica ... in un percorso scultoreo attraverso 30 opere circa allestite nella sala Detti e la Sala del Camino al piano ammezzato della Galleria delle Statue e delle Pitture, con la curatela di Novella Lapini e ...

Camino della taverna funziona male: intossicato 50enne di Ghisalba BergamoNews Malfunzionamento del camino, intossicato un 50enne a Ghisalba Il cattivo funzionamento del camino, in taverna, ha causato una grave intossicazione da monossido a un uomo di 50 anni a Ghisalba. Nelle prime ore di lunedì 12 aprile, scattato l’allarme, l’uomo è ...

Una vita le anticipazioni della soap di Canale 5 dal 12 al 17 aprile Una vita le anticipazioni delle puntate su Canale 5 dal 12 al 17 aprile cosa succede la trama della settimana in tv ...

...scopre che Maite è partita per Pamplona e si convince che sia stato a causa sua, per la confessione del suo amore. Più tardi, però, si decide di andare a chiedere notiziepittrice a ...... in un percorso scultoreo attraverso 30 opere circa allestite nella sala Detti e la Sala delal piano ammezzatoGalleria delle Statue e delle Pitture, con la curatela di Novella Lapini e ...Il cattivo funzionamento del camino, in taverna, ha causato una grave intossicazione da monossido a un uomo di 50 anni a Ghisalba. Nelle prime ore di lunedì 12 aprile, scattato l’allarme, l’uomo è ...Una vita le anticipazioni delle puntate su Canale 5 dal 12 al 17 aprile cosa succede la trama della settimana in tv ...