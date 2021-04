Borse 12 aprile, Milano in positivo. Spread stabile (Di lunedì 12 aprile 2021) Borse 12 aprile, Piazza Affari in positivo. Lo Spread chiude in area 103 punti. Milano – Borse 12 aprile. I mercati si sono aperti con una giornata debole anche per le incertezze della pandemia. Secondo il presidente della Fed, Jerome Powell, riaprire troppo in fretta rischiano di non rilanciare l’economia e la Federazione si è detta disponibile a sostenere gli Stati Uniti fino alla completa ripresa. Ripartenza che potrebbe avvenire dai prossimi mesi. Le aspettative di tutti i Paesi restano positive per questo secondo trimestre, ma per rispettare gli obiettivi serve un cambio di passo con la campagna di vaccinazione. Borse 12 aprile, Piazza Affari in positivo La settimana di Piazza Affari si è aperta in ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 12 aprile 2021)12, Piazza Affari in. Lochiude in area 103 punti.12. I mercati si sono aperti con una giornata debole anche per le incertezze della pandemia. Secondo il presidente della Fed, Jerome Powell, riaprire troppo in fretta rischiano di non rilanciare l’economia e la Federazione si è detta disponibile a sostenere gli Stati Uniti fino alla completa ripresa. Ripartenza che potrebbe avvenire dai prossimi mesi. Le aspettative di tutti i Paesi restano positive per questo secondo trimestre, ma per rispettare gli obiettivi serve un cambio di passo con la campagna di vaccinazione.12, Piazza Affari inLa settimana di Piazza Affari si è aperta in ...

