Borsa | Milano in cauto rialzo +0 | 2% | bene auto e banche

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Agenzia ANSA

In cima al listino principale aresta Diasorin (+9,7%), il giorno dopo l'acquisizione dell'americana Luminex e con Intermonte che ha migliorato da neutral a buy la posizione del titolo. Bene ...In positivo, ma con meno entusiasmo di prima(+0,2%). L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, perde lo 0,3%. Continuano in positivo i petroliferi, soprattutto Equinor (+1,6%) e Bp (+...Tamborini, 62 anni, laureato in chimica industriale all’Università statale di Milano e specializzato in Economia alla Sda Bocconi, è attualmente amministratore delegato di Ratti, azienda quotata alla ...Un operatore integrato e focalizzato sul Centro-Sud (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 apr - La fusione tra Veolia ... iscritto in bilancio a fine 2019 a 226 milioni contro un valore di Borsa ...