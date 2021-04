AVVIARE UNO STUDIO PROFESSIONALE (Di lunedì 12 aprile 2021) È il tema del webinar in programma giovedì 15 aprile dalle 16:30 alle 17:30 su YouFinance.it. Il webinar avrà come relatore Luca Mainò, cofondatore e consigliere d'amministrazione di Consultique SCF, ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 12 aprile 2021) È il tema del webinar in programma giovedì 15 aprile dalle 16:30 alle 17:30 su YouFinance.it. Il webinar avrà come relatore Luca Mainò, cofondatore e consigliere d'amministrazione di Consultique SCF, ...

AVVIARE UNO STUDIO PROFESSIONALE "LA CONSULENZA finanziaria indipendente è sempre più richiesta dal mercato. Come avviare uno studio professionale o una società FeeOnly?". È il tema del webinar in programma giovedì 15 aprile dalle 16:30 alle 17:30 su YouFinance.it. Il webinar avrà come relatore Luca Mainò, ...

