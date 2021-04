VIDEO – Mercati | la dimostrazione | “Rischio minimo ai nostri banchi”

(Di domenica 11 aprile 2021) Campania, zona rossa. Protesta intelligente, finanche raffinata. Gli operatori mercatali del settore non alimentare hanno esposto la merce sui, ordinatamente montati nei posteggi assegnati, non vendendola. Una norma ritenuta “incongruente” da ANVA Confesercenti Campania, Assocampania e SIVA Aicast “non permette infatti aioperatori economici di vendere all’aperto gli stessi prodotti che invece la stessa norma permette di vendere nei negozi al chiuso”. Il coordinatore regionale dell’Anva Confesercenti, Aniello Ciro Pietrofesa, spiega: “Tutto si è svolto nella legalità. Tutti abbiamo rispettato le norme, agendo nell’ambito delle autorizzazioni concesse dalla Questura. In questo modo gli operatori hanno dimostrato, ancora una volta, quanto sarebbe sicura – dal punto di vista del contagio – la vendita ai...

(Di domenica 11 aprile 2021)

Milano, 9 aprile 2021 - Nuova protesta degli ambulanti in via Crema, durante il mercato settimanale, dopo quella di venerdì scorso, quando un centinaio di persone aveva sfilato per le strade del ...
Stamani la protesta si è spostata in piazza del mercato a Scandicci, dove moltissimi ambulanti, esasperati dalla chiusura dei mercati che li "discrimina da supermercati, negozi ed e-commerce", si sono ...