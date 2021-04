Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2021 ore 12:30 (Di domenica 11 aprile 2021) Viabilità DEL 11 APRILE 2021 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SULLA CASSIA, TRA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI; RESTANDO NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CASILINA, NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA ANCHE QUI NEI DUE SENSI; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI OGGI 11 APRILE IL SERVIZIO E’ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA; ATTIVI BUS NAVETTA SOSTITUTIVI MC TRA SAN GIOVANNI E PANTANO, ED MC3 TRA SAN GIOVANNI E CENTOCELLE; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A ... Leggi su romadailynews (Di domenica 11 aprile 2021)DEL 11 APRILEORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SULLA CASSIA, TRA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI; RESTANDO NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CASILINA, NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA ANCHE QUI NEI DUE SENSI; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI OGGI 11 APRILE IL SERVIZIO E’ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA; ATTIVI BUS NAVETTA SOSTITUTIVI MC TRA SAN GIOVANNI E PANTANO, ED MC3 TRA SAN GIOVANNI E CENTOCELLE; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A ...

Advertising

cronacadiroma : #Roma #Viabilità, Da Domani Novità Per #TangenzialeEst E #AutostradaA24 #11aprile - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2021 ore 08:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #11-04-2021 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2021 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #11-04-2021 - er_GRA : RT @LuceverdeRoma: ?? #Roma ??? #ABBFormulaE #RomeEPrix ??? ?? fino al #12aprile ?? Le modifiche alla viabilità e come raggiungere il centro… - LuceverdeRoma : ?? #Roma ??? #ABBFormulaE #RomeEPrix ??? ?? fino al #12aprile ?? Le modifiche alla viabilità e come raggiungere il c… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 11 - 04 - 2021 ore 11:30 ... TRAFFICO REGOLARE PER IL RESTO SULL'INTERA RETE VIARIA E OGGI A ROMA AL VIA LA SECONDA FASE DEL GRAN PREMIO DI FORMULA E, SUL CIRCUITO CITTADINO DELL'EUR; SUL FRONTE DELLA VIABILITÀ ATTIVE CHIUSURE ...

Traffico Roma del 11 - 04 - 2021 ore 11:30 Luceverde Roma Ben ritrovati all'ascolto in studio Daniele guerrisi all'Euro in pieno svolgimento la seconda ...sperimentazione sulla tangenziale est per migliorare la sicurezza stradale e la viabilità ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera ... TRAFFICO REGOLARE PER IL RESTO SULL'INTERA RETE VIARIA E OGGI AAL VIA LA SECONDA FASE DEL GRAN PREMIO DI FORMULA E, SUL CIRCUITO CITTADINO DELL'EUR; SUL FRONTE DELLAATTIVE CHIUSURE ...LuceverdeBen ritrovati all'ascolto in studio Daniele guerrisi all'Euro in pieno svolgimento la seconda ...sperimentazione sulla tangenziale est per migliorare la sicurezza stradale e la...