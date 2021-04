Verona | Paro | «Prestazione importante | ma ci è mancata qualità»

(Di domenica 11 aprile 2021) Matteoha parlato al termine di-Lazio Matteo, vice tecnico dell’Hellas, ha parlato nel post partita del match contro la Lazio. Le sue dichiarazioni ai microfoni di:– «Abbiamo fatto una grande partita. Affrontare la Lazio è durissima. Laè stata, ma ci è, specie nelle ripartenze. Abbiamo palleggiato bene. Peccato per quel gol alla fine, perché la gara è stata di alto livello». CORAGGIO – «La nostra identità ci porta a giocare in questo modo. Cerchiamo sempre di mantenere il nostro modo di essere. Facciamo questo da inizio stagione». ULTIMO STEP – «Per vincere queste gare non conta solo ladei singoli, ma serve qualcosa di migliore in ...

6 :che gioca sempre con i reparti ben compatti, attendendo e ripartendo per creare difficoltà agli avversari. Gli è mancata quella lucidità in attacco per concretizzare il tutto.- Lazio 0 - 1: rivivi la diretta Tabellino: Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco ; Faraoni, Miguel Veloso , Sturaro, Lazovic; Barak , Zaccagni ; Lasagna . Allenatore:Lazio : ...Al termine di Verona-Lazio, il vice degli scaligeri, Paro: "cerchiamo di giocare sempre per provare a vincere, ci alleniamo per questo".Le dichiarazioni di Matteo Paro, vice allenatore dell'Hellas Verona, oggi in panchina per lo squalificato Ivan Juric, dopo la sconfitta contro la Lazio.