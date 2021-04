Torino | 83enne uccide la moglie | il figlio disabile | una coppia di anziani e poi tenta il suicidio

(Di domenica 11 aprile 2021) Sono quattro le persone uccise dalla calibro 9×21 di un uomo che poi hato di togliersi la vita. Renzo Tarabella, 83 anni ha sparato e ucciso la, ile unadiconiugi proprietari della loro abitazione. All’arrivo dei carabinieri ha rivolto l’arma contro di sé ferendosi in modo grave. È tutto avvenuto in un appartamento di Rivarolo Canavese (), dove nella notte, intorno alle 3, i militari dell’Arma intervenuti hanno scoperto i cadaveri. L’anziano è ora in gravi condizioni in ospedale a. La pistola era regolarmente detenuta. Le vittime sono, Rosaria Valovatto, 79 anni, ilWilson, 51 anni, e i vicini, proprietari della loro casa secondo i primi accertamenti dei carabinieri, ...

