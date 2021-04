Tenta un sorpasso folle e si ribalta | a bordo due ragazzi e due ragazze Il conducente arrestato per omicidio

(Di domenica 11 aprile 2021) A Qualiano in provincia di Napoli è avvenuto un tragico incidente, erano in quattro adell’auto. Audi A1ta presso QualianoE’ costato la vita a Gennaro Nappa, 17 anni, il tragico incidente avvenuto durante la serata di sabato a Qualiano un comune nella provincia di Napoli. Il ragazzo si trovava nell’auto con quattro amici quando l’auto ha coinvolto in un incidente altre 3 automobili,ndosi alla fine su se stessa. All’interno dell’auto erano presenti, oltre a Gennaro, il guidatore poco più che 18enne e dueche hanno riportato alcune fratture ma sono fuori pericolo di vita. Il ragazzo alla guida è statocon l’accusa distradale. Subito dopo l’incidente sono intervenuti immediatamente sul posto i soccorsi ed il 17enne di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tenta sorpasso

Fanpage.it

Bernardo che si trova anche sul - 6 (11 - 17) e chenuovamente a spingere per rientrare in ... Maxi - break dei padroni di casa che trovano aggancio e: due ace di fila di preti per il 13 -...Bernardo che si trova anche sul - 6 (11 - 17) e chenuovamente a spingere per rientrare in ... Maxi - break dei padroni di casa che trovano aggancio e: due ace di fila di preti per il 13 -...Vergne, vincitore di gara 1, rema in 19esima posizione Il poleman Cassidy tenta di risalire, prova a fare un sorpasso all'esterno, c'è un contatto con Rowland e finisce contro le barriere. 4° giro - ...Dopo la terza giornata il giapponese guida dopo un giro da 65, Shauffele e Rose a +5. Francesco chiude con 69: “Meglio di ieri, ho giocato bene nonostante le condizioni più difficili con vento e green ...