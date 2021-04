Televisione in lutto. Se n’è andata a soli 38 anni, da anni lottava contro un male oscuro (Di domenica 11 aprile 2021) lutto nel mondo della Televisione, muore la star dei reality show britannici. Appena 38 anni e tanti sogni infranti. Purtroppo Nikki Grahame, volto reso noto dalla sua partecipazione alla versione britannica del Grande Fratello, il Big Brother, non e l’ha fatta. La giovane donna soffriva da troppi anni di anoressia. Un percorso difficile, costellato di piccoli passi avanti ma anche tante, troppe ricadute. Il triste annuncio da parte del suo rappresentante diffonde la notizia solo oggi: “Nikki Grahame è morta nelle prime ore di venerdì 9 aprile 2021. Vi chiediamo di rispettare la privacy degli amici e della famiglia di Nikki in questo momento tragico e difficile”, si legge. A parlarne anche i media ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 11 aprile 2021)nel mondo della, muore la star dei reality show britci. Appena 38e tanti sogni infranti. Purtroppo Nikki Grahame, volto reso noto dalla sua partecipazione alla versione britca del Grande Fratello, il Big Brother, non e l’ha fatta. La giovane donna soffriva da troppidi anoressia. Un percorso difficile, costellato di piccoli passi avanti ma anche tante, troppe ricadute. Il triste annuncio da parte del suo rappresentante diffonde la notizia solo oggi: “Nikki Grahame è morta nelle prime ore di venerdì 9 aprile 2021. Vi chiediamo di rispettare la privacy degli amici e della famiglia di Nikki in questo momento tragico e difficile”, si legge. A parlarne anche i media ...

