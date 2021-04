Taekwondo, Europei 2021: Roberto Botta irrompe in semifinale ed è a medaglia! Fuori gli altri azzurri (Di domenica 11 aprile 2021) Verso la volata finale. L’ultima giornata degli Europei 2021 di Taekwondo, in corso di svolgimento a Sofia, sta dando i primi verdetti in attesa delle semifinali e delle finali che assegneranno poi le medaglie. Andiamo a vedere come sono andate le cose per i colori azzurri. Uomini -87 kg E’ un Roberto Botta travolgente quello che arriva sino alle semifinali, dove sfiderà poi il serbo Mehdi Khodabakhshi, assicurandosi già – almeno – la medaglia di bronzo. Il nativo di Mercato San Severino (SA) ha superato, nell’ordine, lo sloveno Karol Partik Divkovic (10-8 agli ottavi) e il turco Orkun Atesli (13-5 ai quarti).Uomini +87 kg Il cammino di Matteo Marjanovic si ferma praticamente subito, agli ottavi, quando incoccia contro la maggior brillantezza del bulgaro Kristiyan Zlatev, che lo batte ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) Verso la volata finale. L’ultima giornata deglidi, in corso di svolgimento a Sofia, sta dando i primi verdetti in attesa delle semifinali e delle finali che assegneranno poi le medaglie. Andiamo a vedere come sono andate le cose per i colori. Uomini -87 kg E’ untravolgente quello che arriva sino alle semifinali, dove sfiderà poi il serbo Mehdi Khodabakhshi, assicurandosi già – almeno – la medaglia di bronzo. Il nativo di Mercato San Severino (SA) ha superato, nell’ordine, lo sloveno Karol Partik Divkovic (10-8 agli ottavi) e il turco Orkun Atesli (13-5 ai quarti).Uomini +87 kg Il cammino di Matteo Marjanovic si ferma praticamente subito, agli ottavi, quando incoccia contro la maggior brillantezza del bulgaro Kristiyan Zlatev, che lo batte ...

