Serena | «Il livello del nostro campionato è quello che è Non reggiamo il confronto con l’estero»

"Nell'epoca del calcio on-demand, cosa affascina di più lo spettatore compulsivo? Gli attacchi del Bayern che perde sotto la neve o l'Inter che aspetta il Sassuolo, mica il Brasile?". E' l'interrogativo che si pone Maurizio Crosetti su Repubblica, in un articolo sull'eterna guerra tra risultatisti e giochisti. Un articolo in cui sono riportate anche le dichiarazioni dell'ex interista Aldo Serena. «Il livello del nostro campionato è quello che è. Qualità media e capacità economica non reggono il confronto con l'estero, siamo un campionato in preda allo stress che consuma forza e idee, ha ragione Prandelli. Nessuno ha mai la mente libera, ma non c'è nulla di male nell'inversione a U di Conte: aveva provato ad alzare il baricentro della squadra, e nei ...

