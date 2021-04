Sabato sera di sangue | auto si ribalta più volte | muore 16enne

Leggi su anteprima24

(Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQualiano (Na) – Incidente mortale a Qualiano, a Napoli, dovepoco prima della mezzanotte e poco più di un’ora dopo l’entrata in vigore del coprifuoco, un’si èta piùin seguito a un tentativo di sorpasso in via Consolare Campana. A perdere la vita dopo l’arrivo in ospedale Gennaro Nappa, appena, che si trovava seduto probabilmente sul sedile posteriore nell’Audi sulla quale viaggiavano altri due ragazzi che ora sono ricoverati. Dai rilievi effettuati dai carabinieri l’Audi dove vi erano i tre ragazzi avrebbe sorpassato una Fiat Panda per poi perdere il controllondosi più. Dolore e sgomento nel piccolo comune a nord di Napoli dove in tanti conoscevano la giovane ...