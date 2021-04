Rugby | muore di Covid Massimo Cuttitta Venerdì aveva perso la madre

(Di domenica 11 aprile 2021) Ilitaliano piange. La FIR (Federazione Italiana) fa sapere che è morto a causa di complicazioni legate al-19, all’ospedale di Albano Laziale, in provincia di Roma. L’ex rugbista54 anni, ed era uno degli uomini-simbolo della Nazionale della squadra Ct Georges Coste che, negli anni ’90, fece guadagnare all’Italia un posto nel torneo che divenne il Sei Nazioni. Solo, sempre all’ospedale di Albano in provincia di Roma, era morta laNunzia, colpita anche lei dal, originario di Latina ma poi trasferitosi al seguito dei genitori in Sudafrica dovevacominciato a giocare a ...

Covid, Massimo Cuttitta muore a 54 anni: rugby italiano in lutto

I fratelli Cuttitta avevano anche creato ad Anzio una scuola die attualmente stavano elaborando una nuova struttura sempre nel nostro territorio. Massimo Cuttitta, soprannominato 'Maus', era ...In azzurro Massimo Cuttitta, originario di Latina ma poi trasferitosi al seguito dei genitori in Sudafrica doveva aveva cominciato a giocare a, aveva messo insieme 70 presenze tra il 1990 e il ...Il rugby italiano piange Massimo Cuttitta. La FIR (Federazione Italiana Rugby) fa sapere che è morto a causa di complicazioni legate al Covid-19, all’ospedale di Albano Laziale, in provincia di Roma.Quella di oggi è stata una giornata nera per il rugby italiano. Due addii di peso per il movimento della palla ovale che oggi ha salutato prima lo storico fondatore del rugby tuscolano, Sergio [...] ...