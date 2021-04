Rigenerazione urbana, contributi ai Comuni sopra ai 15 mila abitanti Ad Enna possibilità di interventi fino a 20 milioni, a Piazza Armerina ... (Di domenica 11 aprile 2021) Lo dice Giuseppe Sciarabba, presidente dell'Agenzia di sviluppo del Mezzogiorno, snocciolando il decreto del ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l'8 aprile 2021. La misura ha l'... Leggi su ennapress (Di domenica 11 aprile 2021) Lo dice Giuseppe Sciarabba, presidente dell'Agenzia di sviluppo del Mezzogiorno, snocciolando il decreto del ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l'8 aprile 2021. La misura ha l'...

Advertising

Tele_Nicosia : Rigenerazione urbana, contributi ai Comuni sopra ai 15 mila abitanti Ad Enna possibilità di interventi fino a 20 mi… - aldolicata : Rigenerazione urbana, contributi ai Comuni sopra i 15 mila abitanti A Trapani e provincia possibilità di interventi… - CampobelloNews : Rigenerazione urbana, contributi ai Comuni sopra i 15 mila abitanti A Trapani e provincia possibilità di interventi… - FocuSicilia : Entro il 4 giugno i capoluoghi o i comuni siciliani sopra i 15 mila abitanti possono presentare la domanda di contr… - Ori254 : RT @micillom5s: 150 milioni nel 2021 per la #RigenerazioneUrbana Pubblicato in gazzetta ufficiale il modello per presentare la domanda per… -