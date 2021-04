Raiola chiede un milione di euro a settimana per Haaland (Di domenica 11 aprile 2021) Il Mirror rivela che Mino Raiola starebbe progettando un futuro d’oro per Erling Braut Haaland, la stella del Borussia Dortmund destinata a dominare il calcio che verrà. Il super agente italiano, assieme al padre di Erling, Alf-Inge, in vista dell’asta estiva avrebbe chiesto circa un milione di euro a settimana per il suo assistito. Conti alla mano, Haaland andrebbe a guadagnare circa 55 milioni di euro all’anno. Una cifra record non solo per la quantità, ma anche per la giovane età del norvegese: in effetti sarebbe il primo calciatore classe a 2000 a guadagnare una somma così spaventosa. Ovviamente, tutto questo non è ufficiale ma già fa capire che Raiola vola in alto per il ragazzo. Haaland, dove giocherà la stella ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) Il Mirror rivela che Minostarebbe progettando un futuro d’oro per Erling Braut, la stella del Borussia Dortmund destinata a dominare il calcio che verrà. Il super agente italiano, assieme al padre di Erling, Alf-Inge, in vista dell’asta estiva avrebbe chiesto circa undiper il suo assistito. Conti alla mano,andrebbe a guadagnare circa 55 milioni diall’anno. Una cifra record non solo per la quantità, ma anche per la giovane età del norvegese: in effetti sarebbe il primo calciatore classe a 2000 a guadagnare una somma così spaventosa. Ovviamente, tutto questo non è ufficiale ma già fa capire chevola in alto per il ragazzo., dove giocherà la stella ...

Advertising

ale13_spino : Paolo che si butta/chiede info abbastanza così de botto su Insigne che ha mollato Raiola non molto tempo fa ???? - eddegl7 : Se è vero che Raiola chiede 1mln a settimana di stipendio alle squadre interessate ad #Haaland (quindi oltre 45mln… - AristideMartino : @Alemilanista86 Anche lui milanista per tutta la carriera e quello che ha detto vero, pensate che Maldini o Baresi… - iINSIDER_ : @N1926NA Prima bisogna capire che offerte porterà Raiola ...ovvio che l offerta deve essere quella che chiede ADL !! - themastermain : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Rinnovo Donnarumma: Raiola chiede cifre alte per le commissioni -