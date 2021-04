Raffica di arresti nonostante il virus (Di domenica 11 aprile 2021) Ieri, per il 169° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, è stata portata una corona d'alloro al monumento dei caduti della Questura di Lodi. Presenti, per una festa ancora sobria a ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 11 aprile 2021) Ieri, per il 169° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, è stata portata una corona d'alloro al monumento dei caduti della Questura di Lodi. Presenti, per una festa ancora sobria a ...

Ultime Notizie dalla rete : Raffica arresti Raffica di arresti nonostante il virus Nel Cremasco gli uomini del commissariato di Crema hanno eseguito 16 arresti (l'anno precedente 17), hanno denunciato 202 persone (171) e ne hanno controllato 20.226 (12.681), mentre i veicoli ...

Vendevano auto a più clienti senza mai consegnarle, raffica di arresti Dieci sono i destinatari di ordinanze di custodia cautelare in carcere, uno agli arresti domiciliari, due interdetti all'esercizio di attività di impresa. 18 in totale gli indagati. Sono stati ...

Furti alla mensa dell’ospedale di Gela, 24mila euro di cibo sparito: indagato anche il cappellano Tra gli indagati cuochi, operatori sanitari e perfino il cappellano dell’ospedale. A incastrarli i video registrati dalle telecamere nascoste dai carabinieri. Secondo gli investigatori siciliani i fur ...

