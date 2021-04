Problemi Inter-Cagliari, Dazn: «Al lavoro per risolverli» (Di domenica 11 aprile 2021) “Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando Problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP. Stiamo lavorando per risolverlo“. Con questo breve messaggio su Twitter, la piattaforma di sport in streaming ha commentato i Problemi riscontrati da diversi utenti per quanto riguarda la trasmissione del lunch match di Serie A, tra i nerazzurri e la formazione L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 11 aprile 2021) “Sappiamo che alcune persone stanno riscontrandonella visione della partitada APP. Stiamo lavorando per risolverlo“. Con questo breve messaggio su Twitter, la piattaforma di sport in streaming ha commentato iriscontrati da diversi utenti per quanto riguarda la trasmissione del lunch match di Serie A, tra i nerazzurri e la formazione L'articolo

Advertising

DAZN_IT : Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP. Stiamo lavorando per risolverlo - Corriere : L'ira dei tifosi sui social: «Ci aspetta un 2021 di calcio bellissimo» - Corriere : Dazn non funziona: problemi durante Inter-Cagliari - danisailor7 : RT @CalcioFinanza: Problemi #InterCagliari, #Dazn: «Stiamo lavorando per risolverli» - marcovarini : RT @DAZN_IT: Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP. Stiamo lavorando p… -