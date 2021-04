Pareggio a reti inviolate tra Olbia e Giana Erminio (Di domenica 11 aprile 2021) (Visited 36 times, 36 visits today) Notizie Simili: L'Olbia batte il Lecco al Nespoli per 1 a 0 Calcio, Serie C. Pareggio per l'Olbia in trasferta… Serie C, Olbia sconfitta immeritatamente dal ... Leggi su galluraoggi (Di domenica 11 aprile 2021) (Visited 36 times, 36 visits today) Notizie Simili: L'batte il Lecco al Nespoli per 1 a 0 Calcio, Serie C.per l'in trasferta… Serie C,sconfitta immeritatamente dal ...

Advertising

RadioGoldAl : Acqui brilla ma non basta: con l'Olmo un pareggio a reti bianche - CalcioWebPuglia : Pareggio a reti inviolate tra Brindisi e Team Altamura - teleischia : ECCELLENZA. FINISCE CON UN PAREGGIO SENZA RETI NAPOLI UNITED-PIANURA - sportli26181512 : Valencia-Real Sociedad 2-2: Per come si erano messe le cose, il Valencia ottiene un prezioso pareggio contro il Rea… - chicco288 : RT @GiovaniBN: ?? #Juventus, pareggio dell'#Under17 di Mr. Pedone alla ripresa del campionato: 2-2 con la #Sampdoria con le reti di #Hasa e… -

Ultime Notizie dalla rete : Pareggio reti Diretta/ Imolese Ravenna (risultato 0 - 0) streaming video tv: si gioca! I padroni di casa dopo 16 minuti erano avanti con due reti grazie a un gol di Mokulu e un rigore ... mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.05 volte l'importo ...

Sudtirol - Virtus Verona 2 - 0: diretta live e risultato finale Il bilancio della Virtus Verona é invece di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime 5; 7 reti fatte e 10 subite. Un'ora prime dell'inizio della partita saranno disponibili le formazioni ...

Pareggio a reti inviolate tra Olbia e Giana Erminio al Nespoli Gallura Oggi Cbs-Canelli SDS Eccellenza: rete di Simone, buona la prima per Gardano La CBS ha infatti cercato di pareggiare i conti puntando sulle ripartenze mentre ... con un gran guizzo, insacca la rete del 0-1. Nei minuti restanti del match, i padroni di casa provano a colpire in ...

Juventus U23 Pontedera 1-1: pareggio beffa per i bianconeri il portoghese della Juventus ha infatti trovato il gol in tutte le quattro gare di Serie A TIM contro il Grifone (cinque reti)» (Juventus News 24) ...

I padroni di casa dopo 16 minuti erano avanti con duegrazie a un gol di Mokulu e un rigore ... mentre per il segno X che regola ilarriviamo a una vincita pari a 3.05 volte l'importo ...Il bilancio della Virtus Verona é invece di 1 vittoria, 1e 3 sconfitte nelle ultime 5; 7fatte e 10 subite. Un'ora prime dell'inizio della partita saranno disponibili le formazioni ...La CBS ha infatti cercato di pareggiare i conti puntando sulle ripartenze mentre ... con un gran guizzo, insacca la rete del 0-1. Nei minuti restanti del match, i padroni di casa provano a colpire in ...il portoghese della Juventus ha infatti trovato il gol in tutte le quattro gare di Serie A TIM contro il Grifone (cinque reti)» (Juventus News 24) ...