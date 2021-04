Legge contro l' omotransfobia | l' onorevole Zan | È una tutela ma la Lega ci tiene in ostaggio

(Di domenica 11 aprile 2021) Il disegno diprevede nuovi reati per crimini d'odio basati su sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere: "Bloccato in commissione giustizia"

NicolaPorro : Incredibile: la grillina #Lombardi contro la legge “nega residenza” agli abusivi. In Italia si difende l’illegalità… - lauraboldrini : A @fanpage ho detto perché dobbiamo approvare subito la legge #Zan. I diritti delle persone non possono più aspetta… - valigiablu : Omotransfobia, una legge contro odio e discriminazione che aspetta da 25 anni - SangiorgioCarlo : RT @gayit: David Sassoli, dal Parlamento Europeo all'Italia: 'Serve subito una legge contro l'omotransfobia' - DrApocalypse : David Sassoli, dal Parlamento Europeo all'Italia: 'Serve subito una legge contro l'omotransfobia'… -

Ultime Notizie dalla rete : Legge contro

Nel frattempo, il Center for human rights research and analysis, come dinell'ultimo rapporto ... Haiti l'ha vissuto nel 2019 quando le violente dimostrazioniil governo hanno fermato ...... una verit con cui dobbiamo fare i conti ma non possiamo fare il tuttitutti. Nelle prossime ... sinel testo. Sottolineiamo - siancora nel messaggio - che la sostanziale violazione ...Anche dall’Europa, come già accaduto nei mesi passati, si levano voci a sostegno della legge italiana contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo. David Sassoli, attuale presidente del Parlament ...Due persone sono state arrestate e altre 22 indagate nell'ambito di un'indagine contro la pedopornografia online condotta dalla polizia postale di Firenze e coordinata dalla ...