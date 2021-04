La Roma torna a vincere in campionato, Bologna battuto 1-0 (Di domenica 11 aprile 2021) Roma (ITALPRESS) – Una Roma, con diversi titolari a riposo in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l'Ajax, soffre contro il Bologna ma torna a vincere in campionato dopo oltre un mese. All'Olimpico il match della 30^ giornata di Serie A finisce 1-0, grazie a un guizzo di Borja Mayoral nel primo tempo. I giallorossi, piuttosto svagati in avvio, subiscono gli avversari ma ringraziano per la scarsa mira sottoporta. Al 9? Skov Olsen cerca a rimorchio Barrow che svirgola, la palla resta lì e Palacio calcia fuori da due passi complice una deviazione. Pochi secondi dopo Svanberg mette i brividi ai padroni di casa, alzando troppo la traiettoria di testa su calcio d'angolo. La squadra di Mihajlovic va a un passo dal vantaggio in altre due circostanze: prima Mirante ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021)(ITALPRESS) – Una, con diversi titolari a riposo in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l'Ajax, soffre contro ilmaindopo oltre un mese. All'Olimpico il match della 30^ giornata di Serie A finisce 1-0, grazie a un guizzo di Borja Mayoral nel primo tempo. I giallorossi, piuttosto svagati in avvio, subiscono gli avversari ma ringraziano per la scarsa mira sottoporta. Al 9? Skov Olsen cerca a rimorchio Barrow che svirgola, la palla resta lì e Palacio calcia fuori da due passi complice una deviazione. Pochi secondi dopo Svanberg mette i brividi ai padroni di casa, alzando troppo la traiettoria di testa su calcio d'angolo. La squadra di Mihajlovic va a un passo dal vantaggio in altre due circostanze: prima Mirante ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma torna Roma - Bologna 1 - 0: commento al risultato della partita La Roma , bella in Europa, torna a vincere anche in campionato dopo due sconfitte e un pareggio che l'hanno fatta scivolare al settimo posto. Con la testa all' Ajax , la squadra di Fonseca si prende i ...

La Roma torna a vincere, Bologna ko con Mayoral La Stampa La Roma torna a vincere, Bologna ko con Mayoral ROMA. La Roma torna a vincere dopo tre turni di astinenza, battendo in casa il Bologna per 1-0. Decide una rete di Borja Mayoral a fine primo tempo, dopo tanta sofferenza iniziale da parte dei ...

