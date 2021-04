Italia femminile, Bertolini: “Vogliamo rompere i pregiudizi e aumentare numeri” (Di domenica 11 aprile 2021) Milena Bertolini, Commissario Tecnico della Nazionale femminile di calcio, è intervenuta nel corso della trasmissione di Rai 3 “Che Tempo Che Fa” per parlare di un movimento in grande crescita che però lotta ancora contro numerosi pregiudizi. “Quando ci pagheranno? Nell’ultimo Mondiale le ragazze hanno lottato anche per veder riconosciuti i propri diritti e ricordiamo che la Figc è l’unica federazione ad aver deliberato il professionismo dal prossimo anno” ha spiegato Bertolini a Fabio Fazio, “Vogliamo dare l’opportunità a tutte le bambine di giocare a calcio nel migliore dei modi rompendo pregiudizi che ancora ci sono verso le ragazze. Ma la situazione sta cambiando“. “Dobbiamo aumentare ancora il numero delle praticanti. Al momento abbiamo 30 mila bambine, ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Milena, Commissario Tecnico della Nazionaledi calcio, è intervenuta nel corso della trasmissione di Rai 3 “Che Tempo Che Fa” per parlare di un movimento in grande crescita che però lotta ancora contro numerosi. “Quando ci pagheranno? Nell’ultimo Mondiale le ragazze hanno lottato anche per veder riconosciuti i propri diritti e ricordiamo che la Figc è l’unica federazione ad aver deliberato il professionismo dal prossimo anno” ha spiegatoa Fabio Fazio, “dare l’opportunità a tutte le bambine di giocare a calcio nel migliore dei modi rompendoche ancora ci sono verso le ragazze. Ma la situazione sta cambiando“. “Dobbiamoancora il numero delle praticanti. Al momento abbiamo 30 mila bambine, ...

Advertising

Radio1Rai : Oggi alle 9.05 @mt_lamberti conduce #Vittoria: #donne, #cibo e #inclusione con Julie Beretta, organizzatrice in Ita… - vogue_italia : Obinna Obioma Photography firma un progetto di empowerment femminile #alwaysupportalent - sportface2016 : #Calcio | Le parole della Ct Milena #Bertolini a #CTCF: 'Lottiamo con i pregiudizi, dobbiamo aumentare il numero de… - ACKant : Il calcio femminile emergerà davvero in Italia quando inizieremo a parlare di esso come di uno sport, e dello sport… - koisespi : Sbaglierò, ma a mio avviso son fuori luogo le 4 quelle sopra lo stemma dell'Italia sull'equipaggiamento femminile #CTCF -