Isola dei Famosi, Brando Giorgi si distacca dal gruppo. Poi l’attaco a Cerioli: “E’ viscido” (Di domenica 11 aprile 2021) Brando Giorgi ha deciso di distaccarsi dal resto del gruppo Nel nuovo appuntamento del daytime de L’Isola dei Famosi i telespettatori di Canale 5 hanno assistito ad un colpo di scena. Il naufrago Brando Giorgi ha preso una decisione spiazzante, comunicando a tutti gli altri compagni d’avventura di volersi distaccare dal gruppo perché non si sente più a suo agio con loro. “C’ho pensato tutta la notte…Vorrei estraniarmi dal gruppo…Ci sono delle dinamiche che non capisco e non riesco ad inserirmi…Quindi sono arrivato a questa decisione…”, ha fatto sapere l’attore 52enne. Quest’ultimo ha anche detto che il suo contributo non mancherà di certo, aggiungendo che nel momento in cui avrà un dialogo con gli ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 11 aprile 2021)ha deciso dirsi dal resto delNel nuovo appuntamento del daytime de L’deii telespettatori di Canale 5 hanno assistito ad un colpo di scena. Il naufragoha preso una decisione spiazzante, comunicando a tutti gli altri compagni d’avventura di volersire dalperché non si sente più a suo agio con loro. “C’ho pensato tutta la notte…Vorrei estraniarmi dal…Ci sono delle dinamiche che non capisco e non riesco ad inserirmi…Quindi sono arrivato a questa decisione…”, ha fatto sapere l’attore 52enne. Quest’ultimo ha anche detto che il suo contributo non mancherà di certo, aggiungendo che nel momento in cui avrà un dialogo con gli ...

