Immigrati egiziani scatenati a Milano, due tentati stupri in una settimana

Milano, 11 apr – Non uno, ma ben due tentati stupri ad opera di Immigrati egiziani a Milan in pochissimi giorni. 

Ennesimo episodio di violenza sessuale (fortunatamente questa volta solo tentata) da parte di un immigrato a Milano. Nella notte tra venerdì 9 e sabato 10, un 28enne egiziano ha aggredito una giovane donna italiana di 19 anni che stava rientrando presso la propria abitazione. Lo straniero ha seguito la ragazza nel sottopassaggio della stazione metro di Sesto Rondò per poi aggredirla spingendola contro il muro. Pensando ad un tentativo di rapina, la ragazza aveva lasciato cadere volontariamente a terra il proprio portafoglio appena ...

