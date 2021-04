Il gol di Kulusevski, poi Morata e McKennie: Juve - Genoa in un minuto (Di domenica 11 aprile 2021) All'Allianz Stadium la Juventus supera 3 - 1 il Genoa grazie alle reti di Kulusevski, Morata e McKennie. Di Scamacca il gol dei rossoblù. Leggi su video.gazzetta (Di domenica 11 aprile 2021) All'Allianz Stadium lantus supera 3 - 1 ilgrazie alle reti di. Di Scamacca il gol dei rossoblù.

Ultime Notizie dalla rete : gol Kulusevski Juve - Genoa 3 - 1 e Pirlo mantiene terzo posto ...di mercoledì nel recupero con il Napoli dominando il match sin dalle prime battute e trovando il doppio vantaggio con Kulusevski e Morata, si addormentano in avvio di ripresa e subiscono il gol di ...

Ronaldo sbaglia tutto, ma una 'doppia' Juve batte il Genoa. Scamacca fa paura, perché Ballardini l'ha tolto? ...GENOA - Proprio due attacchi di Zappacosta hanno portato le ammonizioni di Cuadrado (fallo di mano e giallo che gli costerà la sostituzione all'intervallo) e di Kulusevski. Ma la sola palla - gol del ...

Gol Kulusevski: sinistro all'incrocio su assist di Cuadrado - VIDEO Juventus News 24 Serie A: vincono anche Juve, Napoli e Lazio, la corsa Champions è sempre più accesa I bianconeri si sono imposti per 3-1 sul Genoa allo Stadium, in uno dei match della 30esima giornata di serie A, grazie ai gol di Kulusevski, Morata e McKennie. Inutile la rete dei rossoblu di ...

Juve-Genoa 3-1 e Pirlo mantiene terzo posto I bianconeri danno continuità al successo di mercoledì nel recupero con il Napoli dominando il match sin dalle prime battute e trovando il doppio vantaggio con Kulusevski e Morata, si addormentano in ...

