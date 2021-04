Giornata mare | Coldiretti | sos pesce italiano | addio a 4 barche su 10

(Di domenica 11 aprile 2021) E’ soscon la flotta tricolore che negli ultimi 30 anni ha perso il 40% delle imbarcazioni con un impatto devastante su economia e occupazione di un settore cardine del Made in Italy, ora ulteriormente aggravato dall’emergenza Covid. E’ quanto emerge da una analisi dellaImpresapesca diffusa in occasione delladelche si celebra l’11 aprile per valorizzare l’oro blu come risorsa culturale, scientifica, ricreativa ed economica. Gli effetti combinati dei cambiamenti climatici, delle importazioni selvagge di prodotto straniero e di una burocrazia sempre più asfissiante hanno ridotto il numero dei pescherecci italiani ad appena 12mila unità – denuncia– mettendo a rischio il futuro del comparto ma anche la salute dei cittadini poiché con ...

