Dembélé | “Non si rimane 4 anni al Barca con uno stile di vita non consono Futuro? Vedremo | non conosco Laporta”

In una intervista rilasciata dall'asso del Barcellona Ousmane Dembélé ai microfoni di beIN Sports, il talento francese si è raccontato attraverso alcuni aspetti non solo relativi alla carriera calcistica. Spesso criticato il suo stile di vita sopra le righe, il classe 1997 ha così risposto: "Credo che il mio stile di vita non abbia nulla a che vedere con gli infortuni che ho avuto. La verità è che non rimani 4 anni al Barcellona se il tuo stile di vita non è consono. Penso semplicemente che all'inizio fossi meno forte e preparato fisicamente. Adesso resisto di più, anche agli interventi duri. Lenglet dice sempre che devo imparare a prenderne anche di più. Ho sempre affrontato tutto col sorriso. Magari sul momento ero triste ma poco ..."

