Dembelé | “Miei infortuni non riguardano stile di vita Negli spogliatoi mi chiamano Eto’o…”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 11 aprile 2021) Interessante intervista rilasciata dall'asso del Barcellona Ousmaneai microfoni di beIN Sports. Il francese ha raccontato alcuni aspetti non solo relativi alla carriera calcistica. Spesso criticato per unodisopra le righe, il classe 1997 ha risposto a tono ad ogni critica o accusa.e aneddotocaption id="attachment 1094305" align="alignnone" width="545"(getty images)/captionParte subito dalle tante critiche riguardo allodifuori dal campo che, per qualcuno, ha contribuito ad aumentarne glie, per lo meno, non ne ha facilitato la crescita agli inizi di carriera al Barcellona: "Credo che il miodinon abbia nulla a che ...