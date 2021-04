De Zerbi annuncia rientri importanti nel Sassuolo | “Giocheremo per vincere”

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: 3 minuti– Toccherà a Benevento echiudere la giornata di campionato di serie A. Giallorossi e neroverdi si affronteranno domani sera al "Ciro Vigorito", stadio che in passato ha ospitato Roberto De, oggi alla guida degli emiliani. L'ex allenatore della Strega ha presentato in conferenza stampa l'appuntamento contro la formazione di Filippo Inzaghi. Critiche – Ildeve essere orgoglioso della mentalità, dello spirito con cui si è battuto contro Roma e Inter. Le cose da migliorare sono tante, ma bisogna portarsi questo spirito nella partita di domani. Sarà una partita diversa ma, allo stesso modo, difficile. Dovremo, inoltre, conservare la coscienza e la consapevolezza di quanto fatto in queste due partite, pensando che il calcio non tutti lo vedono allo stesso modo.