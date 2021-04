(Di domenica 11 aprile 2021) Centesima panchina in serie B amarissima, per Eugenio, al termine di un match nel quale il suo Lecce, pur giocando allacon la Spal, non ha mai dato l'impressione di essere in grado di ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Lecce, Corini e il risultato bugiardo: «Un pari sarebbe stato più equo» - Leccezionaleit : #Corini: “Pareggio risultato più giusto”. Il tecnico spiega la partita sottotono giocata dal Lecce contro una SPAL… -

Ultime Notizie dalla rete : Corini risultato

Centesima panchina in serie B amarissima, per Eugenio, al termine di un match nel quale il suo Lecce, pur giocando alla pari con la Spal, non ha ...tecnico giallorosso è convinto che il...Eugenioanalizza con queste parole la gara dei suoi: ' Abbiamo affrontato una squadra di ... Valutando tutto - spiega il tecnico di Bagnolo Mella - il pareggio sarebbe stato ilpiù equo ...Centesima panchina in serie B amarissima, per Eugenio Corini, al termine di un match nel quale il suo Lecce, pur giocando alla pari con la Spal, non ha mai dato l’impressione di essere in grado di tro ...Intervenuto al Nuovo Quotidiano di Puglia Saverio Sticchi Damiani, presidente della compagine giallorossa, ha così commentato il passo falso della truppa di Corini: “Telefono in mano? Non guardavo i ...