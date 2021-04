Branco attornia 16enne e riprende il pestaggio postandolo in rete | è caccia ai responsabili

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 11 aprile 2021) Il video, diventato virale sui social nel giro di pochissimo, ritrae l’ennesimoai danni di un minorenne nel casertano Ancora violenze e, soprattutto, ancora violenze che finiscono come trofei da sfoggiare sui propri profili social. Accade a Capodrise, nel Casertano, dove un ragazzo di 16 anni è stato insultato, bullizzato e pestato da undi quelli che si presume siano dei coetanei. L’ennesimodi gruppo ine su TikTok Come se non fosse già di per sé mortificante tutto questo, la povera vittima è stata brutalizzata dai bulli mentre erano contornati dagli amici che incitavano chi picchiava a dare colpi più forti, il tutto condito da pesanti insulti e vili riprese con gli smartphone. Non è “ovviamente” la prima volta che fatti del genere accadono, anzi. Nel giro degli ...