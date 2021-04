Bayern Monaco | problemi per Flick | tre giocatori in dubbio per il PSG

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

Potrebbero esserci buone notizie in casa Paris Saint - Germain in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il. Come riportano diversi media francesi tra cui Le Parisien , Marco Verratti e Alessandro Florenzi potrebbero essere convocabili per la partitissima di Coppa. Dopo aver contratto il Covid ......giornata di domani si sottoporrà a nuovi esami strumentali per stabilire l'esatta entità dell'infortunio accusato nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League contro ilBuone notizie per Pochettino in vista del ritorno contro il Bayern Monaco: Verratti e Florenzi sarebbero negativi al Covid-19 Risultati positivi al Covid-19 con la Nazionale italiana, insieme a ...Dove non gli mancano di certo le offerte. Come spiega Calciomercato.it, anche il Bayern Monaco potrebbe prendere in considerazione il nome di Massimiliano Allegri in estate qualora non dovessero ...